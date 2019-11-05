الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الجندل بنتيجة 1 - 4 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ64 من المسابقة .وسجل رباعية الأهلي يوسف البلايلي عند الدقيقة 48 وسلمان المؤشر بالدقيقة 54 وحسين المقهوي في الدقيقة 60 ، ليختتم اللاعب لوكاس ليما أهداف الأهلي عند الدقيقة 77 ، فيما سجل هدف الجندل الوحيد فهد فالح بالدقيقة 22 .// انتهى //22:23ت م0297