رياضي / الأهلي يتأهل إلى دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
الرياض 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
تأهل فريق الأهلي إلى دور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بعد فوزه على الجندل بنتيجة 1 - 4 ، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن دور الـ64 من المسابقة .
وسجل رباعية الأهلي يوسف البلايلي عند الدقيقة 48 وسلمان المؤشر بالدقيقة 54 وحسين المقهوي في الدقيقة 60 ، ليختتم اللاعب لوكاس ليما أهداف الأهلي عند الدقيقة 77 ، فيما سجل هدف الجندل الوحيد فهد فالح بالدقيقة 22 .
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