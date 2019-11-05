فيفا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم على صحة شيخ شمل قبائل فيفا الشيخ علي بن حسن الفيفي .جاء ذلك خلال زيارة سموه لشيخ شمل فيفا بمستشفى محافظة فيفا العام ، سائلًا الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والعافية .وعبّر الشيخ الفيفي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن زيارة سموه تعد تجسيدًا لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين ، داعيًا الله أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه .حضر الزيارة محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني ومدير مستشفى فيفا العام أحمد بن مسعود الفيفي.// انتهى //22:39ت م0299