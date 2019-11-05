عام / سمو نائب أمير منطقة جازان يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل فيفا
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
فيفا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واس
اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم على صحة شيخ شمل قبائل فيفا الشيخ علي بن حسن الفيفي .
جاء ذلك خلال زيارة سموه لشيخ شمل فيفا بمستشفى محافظة فيفا العام ، سائلًا الله تعالى أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والعافية .
وعبّر الشيخ الفيفي عن شكره لسمو نائب أمير منطقة جازان على زيارته والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدًا أن زيارة سموه تعد تجسيدًا لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبنائهم المواطنين ، داعيًا الله أن يحفظ سموه من كل سوء ومكروه .
حضر الزيارة محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني ومدير مستشفى فيفا العام أحمد بن مسعود الفيفي.
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22:39ت م
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