الخُبر 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد مساء اليوم حفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب الجامعة البالغ عددهم 465 طالبًا من مختلف التخصصات ، وذلك بمقر الجامعة بالعزيزية بمحافظة الخبر .وبدئ الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو الأمير محمد بن فهد على رعايته حفل التخريج السادس لطلاب الجامعة التي تجسد اهتمام الدولة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ بالتعليم بجميع أنماطه ومستوياته .وأضاف الدكتور الأنصاري أن جامعة الأمير محمد بن فهد لم تأل جهداً في شق طريقها نحو التميّز والإبداع فكانت وما زالت نموذجاً ومدرسة في تطبيق مفهوم القدرات في عصر العولمة، فضلاً عن حصولها على الاعتمادات الأكاديمية العالمية لمعظم برامجها الدراسية، مشيراً إلى أن الجامعة أولت اهتماما باستحداث مراكز ذات شأن في تطوير البحث العلمي في القضايا الساخنة على الساحة المحلية والعالمية كإنشاء مركز الأمير محمد بن فهد للدراسات الاستشرافية ، ومركز الذكاء الاصطناعي، ومركز براءات الاختراع ،ومركز الأمير تركي بن محمد لريادة الأعمال والإبداع ، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء على متابعته لخططها الإستراتيجية وتنفيذ مبادراتها.بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين أعربوا فيها عن سعادتهم بمشاركة سمو الأمير محمد بن فهد لحفل تخرجهم، مشيرين إلى أنهم سيسهمون في بناء مستقبل بلادهم وخدمة مجتمعهم والتواصل بكل جدارة واقتدار مع مختلف المؤسسات العالمية ، مؤكدين على مواصلة المسيرة التعليمية لخدمة الوطن وتحقيق الطموحات من خلال ما وفرته الجامعة من الإمكانات التعليمية والخدمات المساندة لتسهم في بناء المستقبل بكل كفاءة وفعالية واقتدار.بعد ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز كلمة عبر فيها عن سعادته بمشاركته في حفل تخريج الدفعة السادسة ، مهنئاً الطلاب وأولياء أمورهم على هذا الإنجاز العلمي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.وأكد سموه أن هذه الجامعة كمثيلاتها من الجامعات بالمملكة تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، مقدماً شكره لجميع من أسهم ويساهم في دعم الجامعة لتحقق المزيد من الإنجازات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع ، ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما قدموه من جهود علمية لتحقيق أهداف الجامعة من مخرجاتها التعليمية.واختتم سموه بتهنئة الخريجين، موصياً إياهم بتقوى الله ثم العمل بإخلاص لخدمة الدين ثم المليك والوطن .//انتهى//23:00ت م0301