الدوادمي 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسيقيم تعليم محافظة الدوادمي ممثلاً بقسم التربية الخاصة غداً، ورشة عمل عن " فرط الحركة وتشتت الانتباه ومقياس كونرز" يقدمها مشرف التربية الخاصة بتعليم الدوادمي الاخصائي النفسي شري العضياني وذلك بمركز التدريب التربوي النسوي.وتستهدف الورشة المرشدات الطلابيات والأخصائيات النفسيات من منسوبات التعليم، وستناول الورشة ما هو قصور الانتباه وفرط الحركة، وما أعراضه، ومااسبابه، والتشخيص والعلاج، بالإضافة إلى كيفية تطبيق مقياس كونرز لتشخيص تشتت الانتباه، وكيفية تحليل النتائج لتقديم البرامج العلاجية المناسبة.// انتهى //23:08ت م0302