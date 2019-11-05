رام الله 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 5 نوفمبر 2019 م واسقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن قرارات وأوامر الاستيلاء ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة تتسارع في استغلال بشع للانحياز الأميركي الكامل لدولة الاحتلال كنافذة فرص ذهبية لاستكمال عمليات أسرلة وضم الضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن هذه القرارات والأوامر تتم بتعليمات مباشرة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، وسط إقدام عدد من أركان اليمين الحاكم تقديم مشاريع قوانين عنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على عدد من المناطق في الضفة الغربية المحتلة.وأضاف البيان أن الوزارة إذ تقدر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص مصادرات الأمس فإنها تتساءل: ماذا عن مصادرات اليوم؟ وماذا عن مصادرات يوم غد وبعد غد؟ من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه بتصديره هذه البيانات يعفي نفسه من مسؤولية المحاسبة والمساءلة الواجبة وفق القانون الدولي. والأمر يشمل أيضًا التجمعات الإقليمية جمعاء ودون استثناء، كما يستوجب ردود فعل على مستوى هذا الحدث الخطير من كافة دول العالم.وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التوجه الحالي لدولة الاحتلال يتمثل في القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية عبر التسريع في الاستيلاء على آلاف الدونمات في مناطق حساسة ورئيسة في الضفة الغربية بهدف القضاء على حل الدولتين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة في الاستيلاء على الأرض الفلسطينية إنما تعكس مخططًا جهنميًا فاشيًا عنصريًا كولونياليًا تقوده دولة الاحتلال وبتواطؤ كامل من الولايات المتحدة الأميركية التي توفر لدولة الاحتلال ليس فقط الدعم والإسناد والتشجيع، إنما الحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة، ما يجعل هذه الإدارة شريكًا في الجريمة المرتكبة يوميًا بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، كما أن سكوت المجتمع الدولي وخوفه من توجيه الانتقادات لدولة الاحتلال يجعل منه شريكًا في الجريمة.وشددت على أن المطلوب إحراج هذه الدول لصمتها على هذه الجريمة ومساءلتها من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب لديها، كما يجب على وسائل الإعلام كشف حالة الحماية التي توفرها إدارة ترمب لهذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، مبينة أن التوجه الحالي لسياسة دولة الاحتلال هو في تصفية القضية الفلسطينية، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافيًا وقابلة للحياة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، وهذا ما يوشك الاحتلال على الانتهاء منه.//انتهى //23:12ت م0304