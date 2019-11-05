المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واساقيم بفندق ميلينيوم طيبة بالمدينة المنورة اليوم ورشة عمل لتحسين جودة خدمة ضيوف الرحمن بالقطاع الفندقي بالمنطقة المركزية تحت عنوان ( خير من يمثلها ) , وذلك ضمن مبادرت خير أمة لتعريز القيمة الاخلاقية.وبين منسق الاعمال بأمانة خير امة الدكتور يعقوب البشاوري ان هذه المبادرة هي مبادرة للعاملين في القطاع الفندقي بالمنطقة المركزية ,موضحا الية نظام التسجيل في موقع المبادرة و الية التقيم و دور اللجان واهمية تناغم المبادرة مع القيم .بدوره عرف المستشار النفسي والاجتماعي الدكتورعبدالله العياشي بالقيم الأخلاقية مؤكدا على حرص التعامل مع ضيوف الرحمن والزائرين والعناية بأسلوب الخلق النبوي الكريم .//انتهى//23:42ت م0309