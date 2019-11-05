هروب 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 مبدأت مساء اليوم ، الدورة التدريبية في "فن المكياج" التي تنفذها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة هروب للسيدات من مستفيدات الضمان الإجتماعي والأسر المنتجه وبنات الشهداء ، وذلك بقاعة التدريب بمقر اللجنة .واستفاد من الدورة 30 متدربة ، حيث قدمت المدربة وشيلة غزواني العديد من المحاور التدريبية الهادفة لتهيئة المتدربات وتأهيلهن لسوق العمل .// انتهى //23:43ت م0310