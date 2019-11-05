اجتماعي / 30 متدربة في دورة " فن المكياج " بتنمية هروب
الثلاثاء 1441/3/8 هـ الموافق 2019/11/05 م واس
هروب 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م
بدأت مساء اليوم ، الدورة التدريبية في "فن المكياج" التي تنفذها لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة هروب للسيدات من مستفيدات الضمان الإجتماعي والأسر المنتجه وبنات الشهداء ، وذلك بقاعة التدريب بمقر اللجنة .
واستفاد من الدورة 30 متدربة ، حيث قدمت المدربة وشيلة غزواني العديد من المحاور التدريبية الهادفة لتهيئة المتدربات وتأهيلهن لسوق العمل .
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23:43ت م
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