صامطة08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة بالكلية الجامعية بصامطة اليوم، ورشة عمل بعنوان "كوني صانعة ابتكار"، وذلك بمقر الكلية.وتناولت الورشة التي قدمتها منسقة وحدة الابتكار وريادة الأعمال بالكلية الدكتورة دعاء شعبان أهم عناصر التفكير الابتكاري وكيفية إيجاد خدمة أو منتج جديد من خلال طرح فكرة جيّدة للمشروع الخاص دليل المبتكر لدخول مجال الاستثمار وإبراز المملكة كوجهة استثمارية عالمية المستوى وطرق جذب المستثمر المحلي والأجنبي وتوسيع استثمارهم من أجل تحقيق نمو اقتصادي وطني ماستدام.وهدفت الورشة التي استفاد منها 50 طالبة من طالبات الكلية، إلى نشر ثقافة الإبداع وريادة الأعمال بين طلبات الكلية ومساعدتهن على تحقيق أفكارهن وتحويلها إلى مشاريع تخدم الوطن وتنهض بقدرات ومهارات أبنائه.// انتهى//23:44ت م0311