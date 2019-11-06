واشنطن 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستراجعت أسعار النفط اليوم مع ترقب المستثمرون بيانات المخزونات الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق، وذلك بعد يومين من المكاسب التي حققها الخام بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، وآمال بشأن إبرام واشنطن وبكين اتفاقًا تجاريًا.وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تراجعًا طفيفًا بمقدار سنت واحد ليصل سعرها إلى 62.12 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة في الجلسة السابقة.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسعة سنتات ليصل سعرها إلى 56.45 دولار للبرميل.// انتهى //00:46ت م0314