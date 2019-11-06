رياضي / الإيطالي كونتي ينضم لمحاضري معهد إعداد القادة
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
يُنظم معهد إعداد القادة الاثنين المقبل في المنطقة الشرقية ، محاضرة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين في الجانب الفني لكرة القدم.
ويعد كونتي أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أبرز الأندية والمنتخبات الأوروبية منها يوفنتوس الإيطالي ، و المنتخب الإيطالي ، ونادي تشيلسي الإنجليزي ، واستقر مؤخراً في نادي إنترميلان الإيطالي.
ويهدف معهد إعداد القادة من تلك المحاضرات إلى نقل الخبرات الفنية إلى الكوادر الوطنية قبل انخراطهم في سوق العمل الرياضي.
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