الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسيُنظم معهد إعداد القادة الاثنين المقبل في المنطقة الشرقية ، محاضرة للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ، بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين في الجانب الفني لكرة القدم.ويعد كونتي أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أبرز الأندية والمنتخبات الأوروبية منها يوفنتوس الإيطالي ، و المنتخب الإيطالي ، ونادي تشيلسي الإنجليزي ، واستقر مؤخراً في نادي إنترميلان الإيطالي.ويهدف معهد إعداد القادة من تلك المحاضرات إلى نقل الخبرات الفنية إلى الكوادر الوطنية قبل انخراطهم في سوق العمل الرياضي.// انتهى //00:47ت م0315