سكاكا 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة ‎لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة طبرجل اليوم ، اجتماعه الأول بدورته الحالية برئاسة رئيس المجلسمبارك بن محص الشراري وحضور ‎ممثل مركز التنمية الإجتماعية بالقريات عبدالسلام البلوي وأعضاء المجلس .وأعرب رئيس المجلس عن شكره للمجلس السابق برئاسة عبد الله أبو أذينة، على ما بذلوه من جهود.وناقش المجلس عددا من الموضوعات أبرزها جدول الأعمال لخطة العام الحالي 1441هـ والبرامج والمبادرات المجتمعية.// انتهى //01:17ت م0317