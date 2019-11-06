الكويت 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسرحبت دولة الكويت اليوم بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عادّة الاتفاق ركيزة أساسية للحفاظ على سيادة اليمن وتحقيق وحدته .وأشاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية بالجهود الكبيرة والمقدرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارهاوأعرب المصدر حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمل في أن يشكل اتفاق الرياض مدخلا إلى الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وأمن المنطقة.// انتهى //01:57ت م0323