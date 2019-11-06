واشنطن 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واسأكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، حرص الولايات المتحدة على إحراز تقدم أكبر في محادثات التجارة مع الهند، مشيراً إلى أنه يريد الاستماع لمقترحات هندية قد تقود لاستئناف جزء من المعاملة التجارية التفضيلية.وقال روس خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين أثناء زيارة لتايلاند لحضور اجتماعات إقليمية اليوم: "نحرص على إحراز تقدم أكبر مع الهند في هذا الشأن، ونترقب سماع أمور يمكننا التعامل معها فليس هنالك ما يمنع العدول عن القرار الخاص بالنظام العام للأفضليات".يذكر أن هناك ثمة خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والهند، وكانت واشنطن قد انهت في يونيو الماضي المعاملة التجارية التفضيلية للهند، واستبعدتها من برنامج النظام العام للأفضليات، لكن وزير التجارة الأميركي قال إنه ينتظر اقتراحاً من المسؤولين الهنود لعلاج ذلك.// انتهى //02:34ت م0324