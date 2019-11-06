ياوندي 08 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 05 نوفمبر 2019 م واستمكنت قوات التدخل السريع الكاميرونية من القضاء على سبعة عناصر مسلحين تابعين لحركة تمرد تتنقل في مناطق مويوكا جنوب غرب البلاد، وصادرت كمية من أسلحتهم.ونقلت وكالة الأبناء الكاميرونية عن مصادر أمنية قولها اليوم: "إن العملية التي انطلقت أول الأحد، استمرت يومين ليتم بعدها القضاء على عدد من أفراد المجموعة التي تروّع السكان منذ ثلاث سنوات وبينهم عنصر قيادي".// انتهى //02:37ت م0326