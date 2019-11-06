الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تتلقى برقيتي تهنئة من ملك البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياضولي العهد يرعى التوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض»مجلس التعاون: اتفاق الرياض خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن ووحدتهالمملكة: «اتفاق الرياض» خطوة مهمة في إنهاء الأزمة اليمنيةأمير جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقةفيصل بن فرحان: اتفاق الرياض صفحة جديدة في تاريخ اليمنتدشين المعرض العالمي «بينالسور الرياض» في المتحف الوطنيالجبير يلتقي وزير الخارجية الأمريكيرئيسة سنغافورة تصل الرياضتدشين المعرض العالمي «بينالسور الرياض» في المتحف الوطنيمجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي وأثر الحروب التجارية على الاقتصادالإمارات تشيد بحكمة خادم الحرمين في جمع الأطراف اليمنية وترحب باتفاق الرياضالكويت ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقاليالأردن ترحب باتفاق الرياض وتعده خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف اليمنيالرئيس المصري: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنيةالسودان يعلن إطلاقه لقمر صناعي«التعاون« الإسلامي» ترحب باتفاق الرياض وتشيد بدور المملكة في صناعة السلام في المنطقةبريطانيا: اتفاق الرياض خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمنبريطانيا: تصرفات إيران الأخيرة انتهاك واضح للاتفاق النووي وتهدد أمننا القوميترمب: أمريكا مستعدة لمساعدة المكسيك في محاربة عصابات المخدراتواشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين من فنزويلافرنسا تعلن مقتل الرجل الثاني في جماعة إرهابية في منطقة الساحل// يتبع //06:04ت م0003