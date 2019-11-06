عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تتلقى برقيتي تهنئة من ملك البحرين بمناسبة التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض
ولي العهد يرعى التوقيع على وثيقة «اتفاق الرياض»
مجلس التعاون: اتفاق الرياض خطوة تاريخية مهمة للحفاظ على أمن اليمن ووحدته
المملكة: «اتفاق الرياض» خطوة مهمة في إنهاء الأزمة اليمنية
أمير جازان يدشن المنصة الإلكترونية للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة
فيصل بن فرحان: اتفاق الرياض صفحة جديدة في تاريخ اليمن
تدشين المعرض العالمي «بينالسور الرياض» في المتحف الوطني
الجبير يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
رئيسة سنغافورة تصل الرياض
تدشين المعرض العالمي «بينالسور الرياض» في المتحف الوطني
مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض أبرز التطورات في الإنتاج الصناعي العالمي وأثر الحروب التجارية على الاقتصاد
الإمارات تشيد بحكمة خادم الحرمين في جمع الأطراف اليمنية وترحب باتفاق الرياض
الكويت ترحب باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي
الأردن ترحب باتفاق الرياض وتعده خطوة مهمة لتعزيز وحدة الصف اليمني
الرئيس المصري: اتفاق الرياض خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية
السودان يعلن إطلاقه لقمر صناعي
«التعاون« الإسلامي» ترحب باتفاق الرياض وتشيد بدور المملكة في صناعة السلام في المنطقة
بريطانيا: اتفاق الرياض خطوة مهمة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن
بريطانيا: تصرفات إيران الأخيرة انتهاك واضح للاتفاق النووي وتهدد أمننا القومي
ترمب: أمريكا مستعدة لمساعدة المكسيك في محاربة عصابات المخدرات
واشنطن تفرض عقوبات على 5 مسؤولين من فنزويلا
فرنسا تعلن مقتل الرجل الثاني في جماعة إرهابية في منطقة الساحل
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