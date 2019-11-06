المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //07:13ت م0008