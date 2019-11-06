طرابلس 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،تسلم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أوراق اعتماد السفراء الجدد لدى ليبيا لكل من الجزائر وجمهورية كرواتيا وجمهورية سان مارينو .وأشارت الصحف إلى تصريحات القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وتأكيده أن الجيش يحارب وفق خطة عسكرية دقيقة تضع في أولوياتها سلامة المواطنين من سكان العاصمة ومنشآت المدينة ومرافقها،مبينا أن الجيش سيحسم المعركة في طرابلس عاجلا وليس آجلا،مشددا على أن الدعم القطري والتركي للميليشيات يعرقل الجيش وقد يؤخر موعد التحرير قليلاً.وتطرقت إلى لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع المبعوث الأممي غسان سلامة، الذي تم خلاله بحث دور الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة وإستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين، كما تناول أيضا آخر تطورات الوضع السياسي بعد مرور نحو سبعة أشهر على بدء حرب العاصمة.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني،وقوله إن بلاده قررت فتح حوار مع ليبيا بشأن حرس السواحل، ومراكز إيواء المهاجرين.// انتهى //08:19ت م0009