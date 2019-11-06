الخرطوم 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق06 نوفمبر2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، توجيه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله الله حمدوك، بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود لبناء مخزون استراتيجي، حتى لاتتأثر البلاد بنقص المواد البترولية.وركزت على ترحيب جامعة الدول العربية أمس ، بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.وعرجت على مصادقة إسرائيل أمس، على خطة لإنشاء - قطار هوائي- في القدس المحتلة، تكريساً لجعلها عاصمة الدولة العبرية.ولفتت الانتباه إلى استمرار وتيرة الاحتجاجات في لبنان لليوم الـ20 على التوالي متخذة منحى تصاعدياً بهدف الضغط على السلطة للإسراع بتشكيل حكومة جديدة تعالج الأوضاع الاقتصادية والمعيشة.ونقلت عن مصادر أمنية بمقتل عشرة أشخاص في هجوم إرهابي استهدف قاعدة للدرك في شمال بوركينا فاسو، قرب الحدود مع مالي.وأشارت إلى ابلاغ واشنطن رسمياً الأمم المتحدة، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.// انتهى //10:12ت م0020