دبلن 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير ، الليلة الماضية ، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سايمون كوفيني في مقر وزارة الخارجية والتجارة الأيرلندية بالعاصمة دبلن.وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.// انتهى //10:20ت م0021