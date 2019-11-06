سياسي / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دبلن يلتقي وزير الخارجية الإيرلندي
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
دبلن 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا نايل بن أحمد الجبير ، الليلة الماضية ، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة الإيرلندي سايمون كوفيني في مقر وزارة الخارجية والتجارة الأيرلندية بالعاصمة دبلن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تنمية العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
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10:20ت م
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