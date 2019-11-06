البكيرية 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم ، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي تنظمها الصحة العامة بمستشفى البكيرية العام وبالتعاون مع قسم الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة.وأكد الراجح أن الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات إدارة التعليم ، حيث تأتي هذه الحملة ضمن مساندة الإدارة لجهود وزارة الصحة الرامية لزيادة التغطية بهذا اللقاح في المجتمع ، مقدماً الشكر لوزارة الصحة ممثلة بقسم الصحة العامة في مستشفى البكيرية العام للتعاون البناء في هذا الشأن.وبين رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية الدكتور عبدالكريم الخليفي أن لقاح الإنفلونزا هو آمن وفعال، وساهم في حدوث انخفاض كبير في الإصابات وتقليل حدة المرض ، ويعطي عند أخذ الجرعة حماية لمدة عام - بإذن الله - ، كما تصاحب حملة التطعيم برامج توعوية عامة لتثقيف المجتمع التعليمي، بهدف اطلاعهم على أحدث المعلومات حول تطعيم الإنفلونزا وفعاليته في تقليل مخاطر المضاعفات الخطيرة بسبب الإصابة بالفيروس.// انتهى //10:24ت م0022