القاهرة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة الرياض أمس برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله".وسلطت الضوء على ترحيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاق ،مؤكداً أنه خطوة عظيمة في مسار حل الأزمة اليمنية وتعزيز وحدة اليمن الشقيق، وترسيخ للاستقرار والسلام في المنطقة.ولفتت الانتباه إلى تصريحات الرئيس السيسي أن المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حالياً تأتي ضمن خطة قومية للطرق والتجمعات العمرانية من قبل أن يتولى المسؤولية، مشيرة إلى الاحتجاجات في العراق التي أخذت منحنى أكثر دموية وفوضوية أمس، في ثالث أيام الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون حيث لقي 4 متظاهرين على الأقل مصرعهم وأصيب مئه آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن في مدينة أم قصر بالبصرة.وأخبرت عن بدء وحدات جيش النظام السوري في الانتشار في الريف الشرقي لمدينة القامشلي شمال شرق سوريا في إطار مواجهة العدوان التركي .وأشارت إلى أن الجيش اللبناني أعاد فتح الطريق الساحلي الرئيسي شمال العاصمة بيروت بالقوة وتفكيك نقطة الاعتصام التي أقامها المتظاهرين منذ أسبوعين.وعرجت على تصريح القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر،أن الجيش الليبي سيحرر العاصمة من المجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها وتستنزف مقدرات أهلها وجميع الليبيين .//انتهى//10:24ت م0023