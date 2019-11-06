طوكيو 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسارتفع المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم ليبلغ من جديد أعلى مستوى في 13 شهرا بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين فيما ساهم ضعف الين وارتفاع عائدات السندات في انتعاش أسهم شركات التصدير والقطاع المالي.وزاد المؤشر نيكي 0.1 % ليصل إلى 23303.82 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من أكتوبر من العام الماضي.وسجل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ارتفاعا طفيفا إلى 1694.45 نقطة .// انتهى //10:27ت م0024