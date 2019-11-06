الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستضاف معهد العاصمة النموذجي فعاليات الحفل الختامي "المؤتمر العلمي الثالث عشر"، الذي نظمه قسم النشاط العلمي بالإدارة العامة للتعليم بالرياض، ويهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب وإثراء الجانب المعرفي لديهم، وذلك بقاعة الشيخ عثمان الصالح بالمعهد.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم عرض مرئي استعرض المراحل التي مرت بها المسابقة بدءً من اللقاء التعريفي للمؤتمر إلى التصفيات النهائية.تلا ذلك كلمة لمدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبوعباة، أكد فيها تميز البحوث العلمية التي قدمها الطلاب، مقدماً شكره للمعهد على استضافتهم للمسابقة الذي ساهم في نجاحها.بعدها كُرمت المدارس ولجنة التحكيم واللجان المشاركة وأُعلنت المدارس الفائزة في المسابقة, ثم قدم الدكتور أنور أبوعباة درعا تكريمياً للمعهد.بدوره رحب مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم بالتعاون المشترك بين المعهد وإدارة التعليم بمنطقة الرياض خاصة بمثل هذه الشراكات التي تصب في مصلحة الطلاب.// انتهى //10:29ت م0026