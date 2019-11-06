رام الله 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية جدية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، من أجل إعادة وهج الديمقراطية الى فلسطين، بحيث تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشددا على أن هذه الانتخابات فرصة جدية لمشاركة الشباب في العملية الديمقراطية.وسلطت الضوء على إدانة فرنسا، القرارات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالموافقة على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وأعمال البنية التحتية، بالقرب من بيت لحم.وأولت اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن قرارات وأوامر الاستيلاء ووضع اليد على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الأحتلال الأسرائيلي، يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة،مشيرة إلى خبر إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 85 فلسطينيا خلال الشهر الماضي .وركزت على تأكيدات وزير الداخلية السوداني الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله، موقف السودان الثابت والداعم دوماً للقضية الفلسطينية.وتحدثت عن دعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم المحبة للسلام إلى أن يكونوا شركاء مع فلسطين من أجل ضمان إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 12 مواطنا فلسطينيا من الضفة.// انتهى //10:29ت م0027