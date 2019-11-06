عرعر 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبحث فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية أمس، سبل التعاون المشترك مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.جاء ذلك خلال لقاء مدير عام الفرع الشيخ مطادر بن دخيل العنزي بمدير البرامج بالمراكز إبراهيم الحوتان والوفد المرافق له، حيث استعرض الجانبان التعاون من خلال حزمة من البرامج.وأوضح الفرع أنه تم استعراض سبل التعاون بينهما من خلال النشاطات والبرامج, بالإضافة إلى مناقشة حول تنفيذ برامج لتعزيز اللحمة الوطنية بهدف ترسيخ العديد من المفاهيم ونشرها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية.// انتهى //10:30ت م0028