الدمام 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساختتمت جمعية أيتام الجبيل أمس، مهرجان الجمعية 2019 بعنوان "بسمة ابن"، بمشاركة 100 مستفيد من أبناء الجمعية، وذلك في فندق انتر كونتيننتال بالجبيل.واشتمل المهرجان على جولة بحرية على شاطئ مدينة الجبيل الصناعية، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية وتثقيفية وبعض الألعاب الحركية على المسرح و الأركان الصحية والألعاب الإلكترونية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فهد المسحل أن المهرجان يأتي تجسيداً لدور الجمعية في تنوع البرامج والأنشطة التي تقدمها للأيتام وذويهم، بهدف إسعادهم، وتعزيز قدراتهم ومواهبهم، مبيناً أن الجمعية تعمل على الارتقاء بالبرامج والخدمات المقدمة للأيتام في محافظة الجبيل، بهدف تحقيق الرعاية الشاملة لهم.// انتهى //10:31ت م0029