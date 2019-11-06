الدمام 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأطلقت كشافة ثانوية الثقبة بمحافظة الخبر، مبادرة بعنوان "لن أخشاك"، حيث تهدف للحد من ظاهرة التنمر في إطار منافسات رسل السلام للتميز الكشفي للعام 1441هـ ، والتي تطلقها وزارة التعليم ممثلة بقسم النشاط الكشفي، حيث تم تحديد 3 مشكلات اجتماعية من خلال الاستفتاء واستطلاع آراء طلاب المدرسة وأولياء امورهم والمعلمين وثم الاختيار لظاهرة التنمر كونها مشكلة تحتاج لتسليط الضوء عليها ومن ثم إعداد خطة تنفيذية للمبادرة.وتستهدف المبادرة ثلاث فئات ( الطالب – الأسرة – المجتمع المحلي ) ، كما بدأت المبادرة بالدورات التدريبية للحد من الأذى وفق دليل المنظمة الكشفية العالمية للحد من الأذى والذي تطبقه كشافة وزارة التعليم كشرط أساسي لأفرادها في جميع برامجها، كما تضمنت الفعاليات التي تستهدف الطالب في المدرسة معرضاً تفاعلياً ومجلساً ارشادياً لرصد حالات التنمر بالتعاون مع الإرشاد المدرسي بالمدرسة ومشاهد تمثيلية وموشن جرافيك للتعريف بهذه الظاهرة كما تم إرسال 1000 رسالة توعوية لأولياء أمور الطلاب.وأوضح قائد مدرسة الثقبة أحمد البارقي أن منافسات التميز الكشفي التي تطلقها وزارة التعليم منذ أربعة سنوات بحلتها الجديدة أصبحت تحقق نتائج مبهرة في توعية الأبناء وأسرهم ومجتمعاتهم ضد الكثير من المشكلات المهمة وتعزز الثقة لدى الأبناء الكشافين لمواجهة هذه المشكلات وتسريع عجلة تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030 في الوصول لمليون متطوع من الشباب.// انتهى //10:33ت م0031