إسلام آباد 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم انتهاء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء احتجاج المعارضة الجاري في إسلام آباد.واهتمت بتوجيه رئيس الوزراء عمران خان لوفد المفاوضات الحكومي بالمضي قدما في المفاوضات مع المعارضة وقبول مطالبها المشروعة لإنهاء الأزمة السياسية.وسلطت الضوء على الدور الريادي الذي أدته المملكة العربية السعودية للتوفيق بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لرأب الصدع بين الأطراف اليمنية.وأخبرت عن اتفاق باكستان وماليزيا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما التجارة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.وأشارت إلى التوتر المسيطر على العلاقات بين إسلام آباد وكابل بسبب تعرض موظفي السفارة الباكستانية لدى أفغانستان لمضايقات مستمرة.أمنياً أخبرت عن نجاح الأمن الباكستاني في إحباط عملية إرهابية كبيرة بمدينة كويتا وقضاءها على ثلاثة إرهابيين كانوا يستقلون سيارة محملة بالمتفجرات على أحد منافذ المدينة.وتناقلت رفض باكستان التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الإرهاب لعام 2018، واعتبرته تقريراً مخيباً للآمل.أفغانياً تطرقت إلى إعلان شرطة إقليم لوجار عن مقتل خمسة مسلحين على الأقل من عناصر حركة طالبان.// انتهى //10:40ت م0033