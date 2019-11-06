كابل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسلقي جندي أفغاني مصرعه وأصيب 12 آخرين إثر انفجار بسوق محلية في إقليم كابيسا، شمال شرقي أفغانستان.وذكرت وكالة الأنباء الأفغانية"خاما برس" ، أن مكتب شرطة كابيسا، أكد في بيانه انفجار لغم بسوق محلي في منطقة "آلاساي" بالإقليم أمس الثلاثاء، وقد أسفر الانفجار عن وفاة الجندي، وإصابة 12 آخرين، بينهم ست نساء وجنديان.وأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن الانفجار .// انتهى //11:44ت م0055