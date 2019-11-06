بريدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أمس، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة ممثلة بكلية الهندسة وشركة أسمنت المدينة، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي الأول لاستدامة الموارد الطبيعية "الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة"، الذي تنظمه الجامعة لمدة يومين بمشاركة 36 متحدثاً.وجاءت الاتفاقية التي وقعها عميد كلية الهندسة الدكتور مشعل بن إبراهيم المشيقح، مع المدير التنفيذي لأسمنت المدينة ماجد بن عبدالرحمن العسيلان، بمقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، تماشياً مع ما تسعى إليه المملكة من برامج اقتصادية وتنموية من خلال خطة مشروع التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، التي من أهم أهدافها تقليل اعتماد المملكة على النفط والمحافظة على البيئة.وتهدف الاتفاقية على التعاون بين الجانبين من خلال المساهمة الفعَّالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل للتوعية بمستهدفات الرؤية فيما يخص التنمية والتطوير في مجالات الصناعة، واقتراح وتنفيذ مبادرات مجتمعية في إطار محاور الرؤية المختلفة، بالإضافة إلى إجراء دراسات وأبحاث مشتركة تتعلق بتوفير الطاقة والحفاظ على البيئة مع التركيز على تطبيقاتها في صناعة الإسمنت ومواد البناء بشكل عام، وكذلك اقتراح برامج تساهم في خدمة المجتمع ونشر الوعي البيئي وتطوير منتجات جديدة صديقة للبيئة.كما اشتملت الاتفاقية على الاستعانة بالخبراء والمهندسين المتميزين العاملين بالشركة لعضوية الهيئة الاستشارية للكلية التي تعنى بمراجعة الأهداف الدراسية لبرامج الكلية دورياً بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إتاحة الفرصة لطلاب الكلية للزيارات الميدانية لمصانع الشركة بما يسهم في إثراء معارفهم الهندسية قبل التخرج، وقبول عدد من طلاب الكلية سنوياً لإجراء التدريب الصيفي بالشركة، وأي مجالات تعاون مُستجدة يراها الطرفان.// انتهى //11:44ت م0056