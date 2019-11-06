نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة لتعليم نجران ممثلةً بإدارة التدريب التربوي للبنات أمس، برنامج بعنوان "مهارات التعامل مع الآخرين"، بحضور 29 متدربة، وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث.ويهدف البرنامج إلى تعريف المتدربات على مهارات التعامل مع الآخرين وربطها بالعملية التعليمية.وتضمنت فعاليات البرنامج على عددٍ من المحاور، منها: أهمية التعامل الناجح مع الآخرين، وفهم طبيعة التغيير في العلاقات داخل مكان العمل، وأهمية إظهار الاحترام لاحتياجات الآخرين الخاصة، والتصرف بشكل إيجابي لتوطيد الثقة في علاقات الأفراد في العمل والمجتمع.// انتهى //11:45ت م0057