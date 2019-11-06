الجزائر 09 ربيع الاول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم إعلان نقابة القضاة الجزائريين وقف إضرابهم والعودة إلى العمل بداية من اليوم بعد اتفاق مع وزارة العدل حول النقاط الخلافية المتمثلة في مراجعة الرواتب والحق في التظلم والطعن في قرارات التحويل والنقل.واهتمت بدعوة نواب البرلمان أمس للحكومة بسحب مشروع قانون المحروقات وإعادة مناقشته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.إقليميا، أشارت الصحف إلى تصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل الافريقي، مشيرة إلى استهداف موقع عسكري في النيجر بعد كل من بوركينافاسو ومالي ما أثار قلق دول الجوار.وقالت الصحف الجزائرية إن فرنسا أعرت عن أسفها لقرار انسحاب الولايات المتحدة رسميا من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.//انتهى//11:46ت م0058