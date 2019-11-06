جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسينظم مركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز يوم الثلاثاء القادم، ندوة بعنوان "المواطنة الرقمية .. وعي وممارسة ".ودعت الجامعة المهتمين بهذا الشأن، حضور الندوة التي ستُقام الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الصغرى في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.// انتهى //11:47ت م0059