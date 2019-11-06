نجران 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسبارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تكليف الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، مديرًا عامًّا لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة،معربًا عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.وحثّ سموه لدى استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مدير فرع الهيئة على العمل بكل تكامل، ضمن منظومة محكمة في المنطقة، أمنية وخدمية، وفق ما صدر من أنظمة وتنظيمات بهذا الشأن.من جهته، عبّر الشيخ سعيد القحطاني عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مؤكدًا عزم أعضاء الهيئة على العمل وأداء الواجب بالحكمة والتسامح.// انتهى //12:08ت م0062