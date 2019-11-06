تونس 9 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 6 نوفمبر 2019 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم، اهتمامها بالمشهد السياسي في تونس، حيث أخبرت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس ستعلن غدًا عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وبالتالي يبدأ العد التنازلي لتشكيل الحكومة والإعلان عن رئيسها، وفي نفس الوقت تتواصل المشاورات واللقاءات بين جميع الأطراف المعنية بتشكيل هذه الحكومة الحديدة.وأوردت إعلان خمس نقابات في الجزائر بدء سلسلة إضرابات، متزامنة مع إضراب القضاة في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر ديسمبر القادم.. وكتبت أن الإضرابات والاحتجاجات الواسعة تؤشر على دخول الجزائر في مرحلة العصيان المدني التي ظلت فعاليات محلية تلوح بها مند عدة أسابيع.وتطرقت صحف الأربعاء إلى أن مسؤولًا أمريكيًاكشف أن عدد أفراد القوات الأمريكية في سوريا لم يتغير ، على الرغم من إعلان الانسحاب منها في وقت سابق، في وقت تحدثت أنباء عن عزم واشنطن بناء قواعد جديدة في الشمال السوري.وكتبت أن الجيش اللبناني نفذ عملية واسعة لإعادة فتح الطرقات في جميع محافظات البلاد، وذلك بعد عشرين يومًا من الاحتجاجات المعترضة على سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان.ونقلت صحف تونس إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بدء انسحابها رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.// انتهى //12:22ت م0063