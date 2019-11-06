حائل 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسنظمت وكالة جامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع كلية الآداب والفنون أمس، لقاء بعنوان "كل ما تحتاج أن تعرفه عن الدراسة في نيوزلندا"، بحضور نائبة الملحق التعليمي في سفارة نيوزيلندا في الرياض سوزان مزهر ووكيلات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات، وذلك على مسرح مركز المؤتمرات في مجمع كليات الطالبات.وأوضحت سوزان مزهر أن دولة نيوزيلندا حازت على مراتب متقدمة في العديد من المجالات منها المعيشة والتعليم والاقتصاد موضحة نظام الدوام الرسمي وطبيعة المناهج الدراسية ومراحل السلم التعليمي وأيام العمل والدراسة ونظام الإجازات.وأضافت أن الجامعات النيوزلندية الثمانية تتسم بسمعة علمية في العالم فهي توفر برامج دراسية متعددة وتخصصات متميزة، إضافة إلى برامج اللغة الإنجليزية، وكذلك مزايا دراسة الدكتوراه وطرق التقديم على الجامعات النيوزيلندية.من جهتها أبانت المشرفة على أقسام الطالبات المكلفة بجامعة حائل الدكتورة ذهب بنت نايف الشمري ضرورة الاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة للجميع.بعد ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً من إنتاج إدارة الإعلام الجامعي عن برامج الابتعاث والدراسات العليا في جامعة حائل.// انتهى //12:23ت م0064