الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، سلسلة من الكلمات الوعظية لمنسوبي دوريات الأمن، نفذها دعاة مركز الدعوة والإرشاد، حيث بلغ عددها 46 كلمة وعظية خلال شهر محرم الماضي، في عدد من فروع دوريات الأمن بمدينة الرياض، وذلك ضمن الجهود والمناشط الدعوية التي تقوم الوزارة بها .وعبر مدير عام إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد القحطاني، عن شكره وتقديره لمدير العام فرع الوزارة بمنطقة الرياض سامي بن سليمان المشيقح، على ما بذله الفرع في تنظيم الكلمات الوعظية، مما كان له الأثر البالغ على توعية العاملين في الميدان.يذكر أن مركز الدعوة والإرشاد في منطقة الرياض، يقوم بتنظيم كلمات ومحاضرات في جميع الدوائر الحكومية في المنطقة، ووضع جداول في ذلك.// انتهى //12:26ت م0066