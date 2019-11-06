الرباط 9 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 6 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتخليد المغرب اليوم للذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء نحو الصحراء، والترقب لما سيتضمنه الخطاب الذي يوجهه العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء اليوم إلى الشعب المغربي بهذه المناسبة.وتناقلت الصحف خبر تقديم الحكومة الأردنية استقالتها، تمهيدًا لتعديل وزاري متوقع خلال الأيام المقبلة، في أفق تسريع إصلاحات اقتصادية تعد ضرورية لدعم النمو في بلد تثقل كاهله الديون.وتابعت الصحف التطورات المتلاحقة بالعراق ،حيث تشهد تصعيدًا خطيرًا مع تواصل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة، وتصاعد حدة تدخل قوات الأمن ضد المتظاهرين الذين سقط منهم أكثر من 270 قتيلًا منذ اندلاع الاحتجاجات.وتناولت الصحف الوضع في سوريا، وأشارت إلى اعلان واشنطن أن عدد قواتها المتواجدة في سوريا ،لا يزال مستقرًا تقريبًا عند أقل من ألف عنصر، رغم إعلان الرئيس الأمريكي عن الانسحاب من سوريا.واهتمت بردود فعل العواصم الأوروبية التي عبرت عن استياءها العارم من بدء الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية المناخ.وتناقلت تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمزيد من الانفتاح الاقتصادي لبلاده، وترحيبه بأي اتفاقية تجارة حرة مع دول أخرى.// انتهى //12:31ت م0068