نواكشوط 9 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 6 نوفمبر 2019 م واسعقدت في العاصمة الموريتانية اليوم أعمال الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج الإنتربول الخاص بمجموعة الخمس بالساحل، بمشاركة خبراء أمنيون من دول المجموعة والأنتربول ومكاتبها الجهوية في الدول المعنية.ويهدف اللقاء إلى تمكين المصالح الأمنية في الدول الأعضاء في مجموعة الدول الخمس بالساحل، من الحصول على قاعدة بيانات غنية ومؤمنة في إطار دعم فني لمساعدتها على التحرك بشكل جماعي ضد الإرهاب والجريمة المنظمة في محيط الدول المعنية.وأكد المنسق الإقليمي لمنصة التعاون الأمني لدول الساحل عبدولاي كاكا في كلمة له باسم الأمين الدائم للمجموعة له خلال الجلسة الافتتاحية حاجة المحاربين الميدانيين إلى كل أنواع الدعم في الحرب التي تخوضها المصالح الأمنية في دول المجموعة ضد الإرهاب، وتقديم كل الضالعين في الإرهاب إلى القضاء.وأشار أن الحرب التي تخوضها دول مجموعة الخمس بالساحل ضد الإرهاب، تحتم عليها مزيدًا من التعاون والتكامل وتنسيق الجهود البينية مع الشركاء للقضاء على هذه الظاهرة، وإبعاد شبح الإرهاب عن المنطقة.// انتهى //12:35ت م0069