طرابلس 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسكشفت السفارة البريطانية في ليبيا، عن انطلاق مشروع لإزالة مخلفات الحرب في مدينة سرت.وقالت السفارة البريطانية في بيان لها اليوم، انها قدمت الدعم للمشروع للمساهمة في إزالة مخلفات الحرب بمدينة سرت، لافتة إلى أن المشروع يشرف عليه مختصون عن طريق الإزالة الآلية للمخلفات، ويهدف إلى جعل المدينة أكثر أمانًا لتمكين الأهالي من العودة إلى بيوتهم المتضررة جراء الحرب.// انتهى //14:07ت م0114