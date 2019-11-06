جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة ، مديري فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام بالعاصمة المقدسة مهنا الشريف ، ومحافظة جدة عبدالله الزهراني .واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان خلال الاستقبال إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها فرعي المؤسسة بمكة وجدة لقرابة 1500 يتيم ويتيمة ، من بينها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأيتام والارتقاء بصحتهم النفسية والاجتماعية ، إضافة لتوفير الاستقلال الاجتماعي والمالي لهم ، وتعمل أيضا وفق استراتيجيات منظمة لتحقيق أهداف وتطلعات القيادة وفق رؤية المملكة الطموحة 2030 ، التي أكدت على دعم الأيتام وذوي الظروف الخاصة وتلمس احتياجاتهم ، وتوفير الحياة الكريمة لهم .// انتهى //14:13ت م0115