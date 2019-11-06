جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، بمقر الإمارة في جدة ، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين .واستمع الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن استعدادات المنظمة للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائها ، كما اطلع سموهما على أبرز أعمال المنظمة ودورها في الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في نشر رسالة السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية ، والسعي لتعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء وتعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة .// انتهى //14:16ت م0116