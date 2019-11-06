جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة ، الذي تضمن إيجازًا عن الأنشطة والبرامج التي نفذّها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي للعام الماضي تحت شعار "كيف نكون قدوة" ، وحمل عنوان " كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة".ولدى استقبال سموه ، بمقر الإمارة في جدة ، لمدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه يرافقه عددٌ من منسوبي الفرع ، استمع إلى شرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع, ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.// انتهى //14:16ت م0117