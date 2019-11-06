اجتماعي / "تراحم" وصندوق تنمية الموارد البشرية بمكة المكرمة يوقعان مذكرة تفاهم
الأربعاء 1441/3/9 هـ الموافق 2019/11/06 م واس
جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واس
وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة اليوم ، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، وذلك بمقر اللجنة في جدة.
ومثّل "تراحم" في توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان ، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية مدير فرع منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن علي الزهراني.
وتنص الاتفاقية على إيجاد فرص تدريبية وفرص وظيفية لأسر السجناء والمفرج عنهم.
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14:17ت م
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