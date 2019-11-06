جدة 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسوقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة اليوم ، مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ، وذلك بمقر اللجنة في جدة.ومثّل "تراحم" في توقيع الاتفاقية رئيس اللجنة المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان ، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية مدير فرع منطقة مكة المكرمة عبدالرحمن علي الزهراني.وتنص الاتفاقية على إيجاد فرص تدريبية وفرص وظيفية لأسر السجناء والمفرج عنهم.// انتهى //14:17ت م0118