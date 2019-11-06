العلا 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسانطلق اليوم سباق سيارات ودراجات رالي العُلا نيوم في مرحلته الأولى ، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، اليوم بمسافة 212 كيلومترا ،بمشاركة 60 سياراة و16 دراجة نارية، من داخل المملكة وخارجها .ويتألف الرالي من 4 مراحل تنافسيّة ما بين محافظة العُلا ومنطقة نيوم، بدأت المرحلة الأولى اليوم من "الرفيعة" جنوب محافظة العلا وتنتهي في قرية "العين" ، تليها أيضاً المرحلة الثانية يوم الخميس 7 "نوفمبر" في نفس المسار الرحلة الأولى، والمرحلة الثالثة يوم الجمعة 8 "نوفمبر" وهي مرحلة الانتقال من العلا إلى نيوم بطول 231 كيلومترا وتبدأ من "أبو القزاز" وتنتهي في "العمود"، وأخيراً المرحلة الرابعة والنهائية في منطقة نيوم بطول 175 كيلومترا يوم السبت 9 "نوفمبر" تبدأ في "المويلح" وتنتهي في "تريم" .// انتهى //14:20ت م0121