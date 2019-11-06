جيزان 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسعززت جمعية " الأنامل المبدعة للحرف والمهن " بمنطقة جازان ، من دورها في الارتقاء بالقطاع الحرفي والمهني بالمنطقة ، وذلك من خلال باقة من المشروعات المهمة وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات المعنية.وأوضحت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي ، أن الجمعية تعمل على تنفيذ البرامج والمشروعات التي تهتم بتأهيل وتدريب الأفراد في المجتمع وتمكينهم من مهارات حرفية ومهنية ينطلقون منها لإيجاد وتوفير فرص للعمل الحر ، واكتشاف جوانب الإبداع والابتكار لدى الفئات المستفيدة في المجتمع ، والعمل على النهوض بالقطاع الحرفي ، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والبشرية على الاطلاق.ونوهت الشبيلي ، بدور المؤسسات ورجال الأعمال الداعمين لنشاطات الجمعية ، الأمر الذي مكنها من تعزيز دورها التنموي وتحقيق غاياتها السامية لتواكب تطلعات ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وايجاد بيئة عمل مناسبة تعين الجمعية على تأدية واجبها ، مبرزة في هذا الصدد ما يقدمه الداعمين للجمعيات وللمجتمع و للقطاع " غير الربحي " من الإعانات والمساهمات والدعم غير المحدود الذي أعان الكثير من الجمعيات للانطلاق وتشجيعهم للعمل الدؤوب لنجاح الجهود الخيرية في مجتمعاتنا ، سائلة الله تعالى لهم التوفيق والسداد والعون.// انتهى //14:21ت م0122