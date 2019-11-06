الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسعقد كبار المسؤولين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط اليوم , اجتماعهم التحضيري للاجتماع الخامس عشر للجنة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بتعزيز الدور الإنساني والإغاثي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، منها اعتماد خطة عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس (2020 -2024) التي تشمل عددًا من المحاور المهمة، وتعد خارطة طريق للجهود المشتركة بين الجمعيات والهيئات بدول المجلس، لتحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون في المجال الإغاثي والإنساني.وتطرق الاجتماع إلى توحيد مواقف جمعيات وهيئات الهلال الأحمر في المنظمات الدولية والاقليمية، وأهمها التأكيد على دعم مرشح جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال بن مساعد الساير، لعضوية الحركة الدولية للصليب الأحمر لعام 2019.// انتهى //14:22ت م0123