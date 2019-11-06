الدمام 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية البحرينية حسن الجوار أمس، اجتماعا , برئاسة رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ، بحضور كافة أعضاء الجمعية، وذلك في فندق الدبلومات بالمنامة.وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية جمال الياقوت، بأن المجلس ناقش خلال الاجتماع جدول أعمال الجمعية للعام الجاري، والمشاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية، إضافة إلى ما تم تحقيقه في العام المنصرم، واطلاع المجلس على الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال الثلث الثاني من العام الجاري ٢٠١٩م.ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور آل الشيخ، في ختام الاجتماع شكره وامتنانه إلى الداعمين والمحسنين لتبرعهم ودعمهم المستمر للجمعية ، منوهاً إلى أن الجمعية تقوم بواجباتها الخيرية لتحقيق أهدافها ورسالتها النبيلة في إيصال الخدمات والمساعدات للأسر المحتاجة المسجلة في الجمعية ورعايتهم ومتابعة أحوالهم والسعي لتلبية احتياجاتهم.// انتهى //14:24ت م0124