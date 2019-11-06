الأحساء 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسكرّم وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري أمس الأول ، الفائزين في مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي لليوم الوطني الـ 89، التي أطلقتها المحافظة، وذلك بعد أن أعلن رئيس هيئة الصحفيين بالأحساء وعضو لجنة التحكيم عادل الذكرالله، أسماء الفائزين بالمبادرة في مساراتها المختلفة, بحضور عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وعدد من الجهات, وذلك بمقر المحافظة.وأكد الجعفري خلال حفل التكريم، الدور الكبير الذي يقوم به الإعلاميون والإعلاميات في صناعة المحتوى الإعلامي المميز؛ الذي يعكس الصورة الحقيقية لمجتمعنا، مشيراً إلى أن إطلاق المبادرة جاء من أجل صناعة أخبار وتقارير نوعية عن كل ما يتعلق باليوم الوطني داخل الأحساء من أحداث تاريخية وفعاليات ليكون مرجعاً للقارئ.ونوه بدور اللجنة الإعلامية واللجان المشاركة في إنجاح فعاليات اليوم الوطني وإسهامها في توفير المعلومات, التي يحتاجها الإعلامي طوال أيام الفعاليات، مقدماً شكره للجنة تحكيم المبادرة على جهودهم في تدقيق المشاركات المرصودة من قبل الإعلاميين والإعلاميات، واختيار الفائزين في المسارات وفق الضوابط التي وضعت من قبل اللجنة الإعلامية.من جانبه أوضح رئيس اللجنة الإعلامية وليد البوسيف، أن مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي لليوم الوطني 89 بالأحساء جاءت لإبراز الجهود التي تبذل في المحافظة تجاه الوطن ورصد مشاعر المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة ولجميع الداعمين.// انتهى//14:24ت م0125