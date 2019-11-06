الرياض 09 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 06 نوفمبر 2019 م واسأطلقت وزارة الخدمة المدنية استبيانها السنوي لقياس مستوى الارتباط المهني لموظفي القطاع الحكومي للعام 2019م.ويهدف مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي, الذي يأتي انسجاماً مع مبادرات برنامج التحول الوطني والأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030, إلى قياس مدى ارتباط الموظف الحكومي بجهة عمله من النواحي الفكرية والسلوكية في الجهة, التي يعمل بها مما يسهم في تحديد التوجهات واتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الأولويات, التي ستسهم في تطوير بيئة العمل.ويرتبط "مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي" بأهداف برنامج التحول الوطني الرامي إلى تحسين إنتاجية الموظف الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية، حيث يوفر هذا المشروع الفرصة لموظفي القطاع الحكومي في الإسهام باتخاذ القرارات وتبنّي الاستراتيجيات التصحيحية ووضع الأولويات التي تسهم في تطوير بيئة العمل وزيادة إنتاجية الموظف.// انتهى //15:40ت م0172